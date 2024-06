Radici di bronzo, un docufilm racconta l’età d’oro dei sardi 

I nuragici, un popolo fiero e indomabile. Ieri Andrea Loddo, archeologo sperimentale di Lanusei, ha presentato in aula consiliare a Lanusei il suo docufilm Radici di bronzo - Sulle tracce dei sardi. Un viaggio cinematografico nella storia millenaria della Sardegna, dove i miti, le arti, i sacri riti di passaggio e le lotte si mescolano con l’archeologia e la storia di un popolo. Radici di bronzo è ambientato nella Sardegna del 1274 a.C, in coincidenza con la fine della Battaglia di Qadesh, un avvenimento storico svoltosi nel territorio di Amurru, allora conteso tra l’impero Ittita e quello Egizio. La voce narrante di Domenico Strati accompagna lo spettatore indietro nel tempo, raccontando uno dei periodi di maggior splendore dell'isola.

La trama

La storia si sviluppa attorno alla figura del principe Dan, il Guerriero spadaccino corazzato di Uta , di ritorno in Sardegna con i suoi commilitoni dopo una missione in Egitto dove hanno combattuto al servizio del faraone Ramses II. La trama è incentrata sulla successione alla guida del villaggio del figlio al padre, occasione per raccontare e approfondire molti degli aspetti della vita culturale e spirituale dell'epoca, arti e mestieri, l’arte della guerra, la realizzazione di utensili e tessuti, la fusione del bronzo, l’arte casearia, indumenti e particolari che determinano rango sociale e provenienza.

Le scene delle arti e dei mestieri sono state realizzate con perizia da profondi conoscitori della materia, mentre i costumi, le armi e le armature e l’oggettistica utilizzata sono frutto di studi, ricerche e ricostruzioni da parte di Andrea Loddo. Tra gli oggetti di scena, una ricostruzione di nave a vela nuragica. Il docufilm, autoprodotto, è interamente girato in Ogliastra.

Madre Sardegna

Paesaggi maestosi e suggestivi che conservano visibili le tracce di un antico popolo. Tracce che dalle montagne scendono verso il mare: le piscine di Bau Mela, a Villagrande Strisaili, il bosco Selene di Lanusei, la roccia di Perdu Isu e la grotta di Sa rutta manna di Gairo Taquisara, le cascate Lequarci di Ulassai, Perda Liana di Gairo, poi le perle marine del lido di Cea - di Tortolì e Bari Sardo - e di Foxi Lioni, sempre di Tortolì. Alcuni luoghi dal forte richiamo identitario sono stati ricostruiti con l’ausilio del 3D: il nuraghe Genna ‘e Maria di Villanova Forru, il nuraghe Serbissi di Osini e la tomba dei giganti di Lanusei. Andrea Loddo, a margine della presentazione ha spiegato.«L’idea del film nasce in epoca Covid, quando tutto il lavoro legato all’archeologia sperimentale è stato interrotto, quindi ho pensato di raccontare la civiltà nuragica attraverso un prodotto diverso, volevo creare qualcosa che fosse un prodotto culturale ma allo stesso tempo un prodotto cinematografico, portare la Sardegna al cinema e raccontare l’epoca d’oro della Sardegna, ma soprattutto che fosse accessibile a tutti. Il docufilm è interamente girato in Ogliastra e ha coinvolto moltissimi professionisti e artisti. Adesso partiremo per il tour cominciando, probabilmente, da Lanusei, in occasione della Fiera delle ciliegie, poi Ozieri, Siniscola, Fonni, altri paesi e qualche circolo sardo sia in Italia che all’estero. Vorremmo riuscire a portarlo anche nelle scuole, perché è un prodotto culturale che può incuriosire i ragazzi».

