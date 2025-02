Radici dei pini pericolose a San Priamo 

Continuano le proteste dai parti dei cittadini nei confronti della Provincia del Sud Sardegna per la mancata rimozione delle radici dei pini lungo il tratto che collega San Priamo alla 125 Var. Un tratto trafficatissimo da quando è stata chiusa la galleria S’Arexini ed è dunque obbligatorio percorrerlo per raggiungere Cagliari o l’Ogliastra. Nelle ultime settimane in più di un’occasione si è rischiato lo scontro frontale: i mezzi in transito, infatti, per evitare gli avvallamenti, si spostano sull’altra carreggiata (senza visibilità, il tratto è infatti in prossimità di una curva). A nulla, sino ad oggi, sono valse le lettere inviate dal sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi alla Provincia (e, in pratica, alla città Metropolitana di Cagliari che sta assorbendo la Provincia). L’intervento potrebbe essere fatto la prossima settimana. Sino ad ora l’unico accorgimento è stato quello di piazzare un cartello col limite di velocità a venti chilometri orari. (g. a.)

