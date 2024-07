Raddoppio del binario, ci sono 43 milioni 

Quarantatrè milioni di euro per progettare e realizzare il raddoppio di parte della linea ferroviaria che collega Decimomannu e Villamassargia. Li mette in campo Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato, - che ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento finanziato con fondi del Pnrr.

L’appalto riguarda la realizzazione del primo tratto di raddoppio ferroviario - lungo circa 5,5 km - tra Villaspeciosa e Siliqua. Il nuovo binario si affiancherà al singolo binario esistente.

L’opera, inserendosi nel più ampio progetto di raddoppio dell’intera linea Decimomannu – Villamassargia, porterà a un complessivo potenziamento infrastrutturale del territorio. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA