«Raddoppieremo le telecamere» 

L’occhio attento e indiscreto del “grande fratello” del Comune di Assemini verrà potenziato. L’amministrazione comunale punta a incrementare gli impianti di videosorveglianza già distribuiti nel tessuto urbano, importanti strumenti con funzioni di deterrenza, ausilio alle indagini post reato e mantenimento degli standard di sicurezza. «Proveremo a raddoppiare il sistema di controllo, in base ai fondi», assicura il sindaco Mario Puddu.

L’esigenza nasce dalla volontà di contrastare reati di furto, abbandono di rifiuti e atti vandalici, l’ultimo dei quali denunciato a mezzo social direttamente dal sindaco Mario Puddu: «Ricordo che i cestini hanno la funzione di raccogliere soltanto rifiuti di piccole dimensioni. E invece, quasi ogni fine settimana, troviamo buste colme di immondizia. Non arriviamo al livello dell’abbandono del rifiuto in campagna o dintorni, ma poco ci manca». E avverte: «Abbandonare i rifiuti in questo modo è sbagliato, grave e sanzionabile».

La videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza, installati nei principali beni immobiliari di proprietà dell’Ente, verranno rafforzati. Sei telecamere presidiano costantemente la piscina comunale, mentre altre sono state installate nel sottopasso di via Coghe. Sono stati inoltre manutenzionati e potenziati gli impianti di proprietà comunale nei sottovia delle vie Grazia Deledda e Sant’Elia con l’installazione di kit in alta definizione direttamente collegati al comando di Polizia locale.

L’adesione alla Consip è tra i prossimi obiettivi dell’amministrazione: «I nostri uffici - spiega l'assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelli- stanno già lavorando per consentire al nostro Ente di entrare a far parte della “Concessionaria servizi informativi pubblici”, la società che si occupa degli acquisti nazionali delle pubbliche amministrazioni che fa capo al Ministero dell’economia e delle finanze». Ciò consentirà all’amministrazione di acquistare, a prezzi vantaggiosi, l’impiantistica dai fornitori che si aggiudicheranno la terza edizione del bando di gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.

Tra i progetti futuri, a livello di Città Metropolitana, c’è quello di collegare alcuni degli impianti comunali alla Centrale operativa dei carabinieri. La Stazione territoriale, per consultare le registrazioni, ha necessità di chiederle al Comando di Polizia locale.

La Polizia locale

I vigili oggi hanno un sistema di controllo dalla sala radio della Centrale operativa: «Circa 60 telecamere - precisa il comandante Danilo Piras - dislocate in tutto l’abitato. In periferia, a ogni ingresso della cittadina, sono presenti telecamere dotate di una tecnologia che consente la lettura targhe e in tutti gli edifici comunali ci sono telecamere di sorveglianza. Inoltre abbiamo telecamere di contesto in tutte le strade principali, nei sottopassi ferroviari e in tutti i parchi pubblici».

