VaiOnline
Lo studio.
27 agosto 2025 alle 00:42

Raddoppiano le truffe sui bonifici  

Bankitalia: rubati in media 2.560 euro, calano i raggiri con le carte di credito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I pagamenti con le carte continuano ad essere più esposti al rischio di truffe, ma crescono le frodi fatte tramite bonifici, soprattutto istantanei. La possibilità di attivare la doppia autenticazione ha ridotto il numero dei pagamenti fraudolenti fatti da chi si impossessava delle password per effettuarli. Le clonazioni poi sono diminuite. Cresce invece la pericolosità delle operazioni fraudolente nelle quali le persone vengono raggirate, usando tecniche psicologiche, e di fatto aiutano inconsapevolmente il truffatore. Attenzione: in questo caso non scattano meccanismi assicurativi e non si ha diritto al rimborso.

I numeri

A tracciare uno spaccato delle frodi nei pagamenti è il rapporto elaborato dalla Banca d’Italia: «Anche se i volumi sono contenuti, le frodi rimangono un fenomeno insidioso; prevenzione e riduzione dei rischi di frode nei pagamenti digitali sono cruciali per l'integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio». C’è anche una novità in arrivo: dal 9 ottobre 2025 diventerà obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento - in pratica soprattutto per le banche - effettuare la verifica in tempo reale sull’Iban e sui dati del beneficiario del bonifico (istantaneo e tradizionale) e segnalare eventuali discrepanze prima che il cliente autorizzi l'operazione di pagamento. Lo spaccato tracciato dalla Banca d’Italia mostra che nell’ultimo semestre del 2024 ci sono stati 25.600 bonifici fraudolenti inviati tramite piattaforme di pagamento, con una crescita del fenomeno del 90% rispetto all'anno precedente.

Il dettaglio

Decisamente più numerose sono state le operazioni fraudolente con le carte di pagamento e con moneta elettronica, che segnano però un calo: sono state rispettivamente 386.364 (-15%) e 191.983 (-41%). Invece il numero di prelievi da Atm fraudolenti è stato pari a 20.500 (+3%). Il fenomeno in crescita dei bonifici fraudolenti, anche se numericamente inferiore, risulta il più insidioso e quello che rischia di essere più oneroso: il valore medio dell’importo rubato ammonta a circa 2.560 euro, maggiore per i bonifici ordinari (5.864 euro) che istantanei (1.666 euro). Più basso invece il valore delle frodi delle carte di pagamento, della moneta elettronica e dei prelievi da Atm (rispettivamente pari a 87, 45 e 471 euro).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 