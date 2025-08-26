Raddoppiano le truffe sui bonifici  

I pagamenti con le carte continuano ad essere più esposti al rischio di truffe, ma crescono le frodi fatte tramite bonifici, soprattutto istantanei. La possibilità di attivare la doppia autenticazione ha ridotto il numero dei pagamenti fraudolenti fatti da chi si impossessava delle password per effettuarli. Le clonazioni poi sono diminuite. Cresce invece la pericolosità delle operazioni fraudolente nelle quali le persone vengono raggirate, usando tecniche psicologiche, e di fatto aiutano inconsapevolmente il truffatore. Attenzione: in questo caso non scattano meccanismi assicurativi e non si ha diritto al rimborso.

I numeri

A tracciare uno spaccato delle frodi nei pagamenti è il rapporto elaborato dalla Banca d’Italia: «Anche se i volumi sono contenuti, le frodi rimangono un fenomeno insidioso; prevenzione e riduzione dei rischi di frode nei pagamenti digitali sono cruciali per l'integrità del sistema dei pagamenti al dettaglio». C’è anche una novità in arrivo: dal 9 ottobre 2025 diventerà obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento - in pratica soprattutto per le banche - effettuare la verifica in tempo reale sull’Iban e sui dati del beneficiario del bonifico (istantaneo e tradizionale) e segnalare eventuali discrepanze prima che il cliente autorizzi l'operazione di pagamento. Lo spaccato tracciato dalla Banca d’Italia mostra che nell’ultimo semestre del 2024 ci sono stati 25.600 bonifici fraudolenti inviati tramite piattaforme di pagamento, con una crescita del fenomeno del 90% rispetto all'anno precedente.

Il dettaglio

Decisamente più numerose sono state le operazioni fraudolente con le carte di pagamento e con moneta elettronica, che segnano però un calo: sono state rispettivamente 386.364 (-15%) e 191.983 (-41%). Invece il numero di prelievi da Atm fraudolenti è stato pari a 20.500 (+3%). Il fenomeno in crescita dei bonifici fraudolenti, anche se numericamente inferiore, risulta il più insidioso e quello che rischia di essere più oneroso: il valore medio dell’importo rubato ammonta a circa 2.560 euro, maggiore per i bonifici ordinari (5.864 euro) che istantanei (1.666 euro). Più basso invece il valore delle frodi delle carte di pagamento, della moneta elettronica e dei prelievi da Atm (rispettivamente pari a 87, 45 e 471 euro).

