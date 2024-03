Raddoppia l’Irpef, anzi no: la maggioranza ci ripensa 

Marcia indietro della maggioranza di Arbus sul raddoppio dell’imposta sul reddito dell’Irpef. La comunicazione è arrivata a sorpresa in Consiglio comunale, quando si è aperto il dibattito sull’argomento: la minoranza alla fine è uscita dall’Aula. Nonostante la contrarietà dei cittadini e dei consiglieri di opposizione dei giorni scorsi, la maggioranza è andata dritta applicando l’aumento dell’Irpef. Ieri, arrivati in Aula, è tornata sui suoi passi. «La riforma sull’aliquota – ha detto l’assessora al Bilancio Alessandra Peddis – è articolata su tre fasce e per quest’anno ha concesso l’approvazione entro il 15 aprile, per tale motivo rinviamo la discussione al prossimo incontro, anche perché si sono liberate risorse per scongiurare l’aumento». La motivazione non convince la minoranza. «Ridurre le imposte – ha replicato il consigliere Gianni Lussu – è sicuramente una buona notizia, ma nel caso specifico nascono perplessità. Due giorni prima, in commissione, l’aumento è stato giustificato dicendo che si sarebbero recuperate altre risorse. All’ultimo minuto si sono accorti che i soldi c’erano. Eppure hanno avuto mesi per programmare, la modifica alla norma è del 30 dicembre scorso, c’era il tempo per applicare il decreto ben sapendo che il nostro Comune aveva previsto aliquote differenziate». ( s. r. )

