“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. In questa puntata. Entrate provinciali, un giroconto per lo Stato. Con Mauro Usai, presidente dell’Unione Province sarde. 30 ottobre, in piazza contro l’assalto delle rinnovabili. Con Luigi Pisci, del Comitato Sarcidano Difesa Territoriale, e Maria Grazia Demontis, del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica. Con Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, la sentenza sulle terre civiche: sono davvero abolite? Sara Nicole Cancedda, presidente di SEU, Sardi Emigrati Uniti, presenta la nuova federazione e il contributo dei sardi fuori dall’Isola. Infine il cinema, con Joe Juanne Piras, regista di “Dal nulla”, un thriller tra traumi, memoria e verità sepolte.