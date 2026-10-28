SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Telecomando
29 ottobre 2026 alle 00:16

“Radar” sull’attualità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. In questa puntata. Entrate provinciali, un giroconto per lo Stato. Con Mauro Usai, presidente dell’Unione Province sarde. 30 ottobre, in piazza contro l’assalto delle rinnovabili. Con Luigi Pisci, del Comitato Sarcidano Difesa Territoriale, e Maria Grazia Demontis, del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica. Con Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, la sentenza sulle terre civiche: sono davvero abolite? Sara Nicole Cancedda, presidente di SEU, Sardi Emigrati Uniti, presenta la nuova federazione e il contributo dei sardi fuori dall’Isola. Infine il cinema, con Joe Juanne Piras, regista di “Dal nulla”, un thriller tra traumi, memoria e verità sepolte.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Siher libero, scontro Meloni-magistrati

La premier: decisione vergognosa. Schlein: non può sostituirsi alle toghe 
Elezioni in Israele

Netanyahu davanti, ma è rebus governo

Il premier ha 5 seggi in più di Eisenkot, Herzog cerca una via d’uscita 