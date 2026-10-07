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08 ottobre 2026 alle 00:26

“Radar” sull’attualità 

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Alle 21 su Videolina una nuova puntata di “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. I temi e gli ospiti di stasera. Einstein Telescope, la Sardegna incassa l’alleanza con l’Olanda. Con Marica Branchesi, del comitato per la candidatura dell’Italia, astrofisica e docente al Gran Sasso Science Institute. Con Chiara Boschi, ricercatrice del CNR, Istituto di Geoscienze, vedremo le prospettive dell’idrogeno naturale. Una risorsa del sottosuolo, alternativa a eolico e fotovoltaico. Con Maria Antonietta Mongiu e Gian Valerio Sanna l’insularità incompiuta: i divari ancora da superare. Con Alberto Mingardi, direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni, il punto su economia, debito, carburanti e bollette: come si risponde alla pressione sui bilanci delle famiglie?

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