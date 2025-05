“Radar” sull’attualità 

Alle 21 appuntamento su Videolina con “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi della puntata. Rinuncia alle cure, il collasso del sistema sanitario. Con Rosy Bindi, ex ministro della Sanità; il caso Todde: ricorso rigettato, legislatura al bivio. Con i giornalisti de L’Unione Sarda Francesco Pinna e Giuseppe Meloni; assistenza e territorio, il Pnrr per una scommessa sarda. Con Antonello Caria di Alleanza per le Case della Comunità; Garlasco, volti e voci tra narrazione e cronaca. Con Leonardo Filippi, avvocato cassazionista; beni essenziali, nel carrello la soglia di povertà. Con Giuliano Frau, presidente Adoc Sardegna; affitti brevi e check in, il Tar ha riaperto le key-box. Con Laura Zazzara, presidente di B&B in Cagliari e Sardegna