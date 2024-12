“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In questa puntata: tra Pratobello 24 e legge aree idonee, l’11 dicembre l’udienza di merito della Consulta sul ricorso del Governo contro la legge moratoria. Gli scenari possibili, dal caso Saccargia alla stazione Terna di Selargius per il Tyrrhenian link. Pecorino romano, latte e disciplinare non cambiano. Con Gianni Maoddi presidente del Consorzio di Tutela. Addio alla key box: il Viminale interviene sugli affitti brevi. Solo una questione di sicurezza? Con Laura Zazzara presidente di B&B in Cagliari e Sardegna. Musei e territorio, dall’expo del turismo culturale di Barumini la formula per la stagione lunga. Con Roberto Concas, storico dell’Arte e Museologo.