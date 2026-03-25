“Radar” sull’attualità 

Alle 21 ritorna su Videolina “Radar oltre l’attualità”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. I temi e gli ospiti della puntata: dal dopo referendum alla sfida delle politiche, gli schieramenti a confronto. Con Antonella Zedda, senatore di Fratelli d’Italia, e Marco Meloni senatore del PD. 25 marzo 1957: i trattati di Roma e l’Europa di oggi. Che cosa si è perso? Con Daniele Amoroso, professore di diritto UE all’Università di Cagliari. Conflitti, energia e poteri globali. Il futuro è un’ipotesi. Con Luca Foschi, giornalista di Avvenire, reporter sui territori in guerra. I giovani e la Costituzione: la bella sorpresa che arriva della generazione zeta. Con Gianmario Demuro, professore di Diritto Costituzionale Università di Cagliari.