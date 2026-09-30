“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti di stasera. Prezzi, debito e famiglie: con l’economista Carlo Cottarelli facciamo i conti con il caro carburanti e le scelte della politica. Con Mauro Pili l’assalto delle mega batterie per le rinnovabili e l’eolico in mare tra la Sardegna e la Corsica. Franciscu Sedda spiega la petizione sulle accise dei carburanti prodotti dalla Saras. In collegamento Omar Chessa, nuovo rettore dell’Università di Sassari: quali progetti per l’ateneo, la ricerca e i giovani che lasciano l’isola? Infine la filosofa Michela Marzano presenta “La sofferenza che non parla”, un libro sul disagio degli adolescenti e sulla responsabilità degli adulti di ascoltarli.