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01 ottobre 2026 alle 00:11

“Radar” sull’attualità 

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Alle 21 su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti di stasera. Prezzi, debito e famiglie: con l’economista Carlo Cottarelli facciamo i conti con il caro carburanti e le scelte della politica. Con Mauro Pili l’assalto delle mega batterie per le rinnovabili e l’eolico in mare tra la Sardegna e la Corsica. Franciscu Sedda spiega la petizione sulle accise dei carburanti prodotti dalla Saras. In collegamento Omar Chessa, nuovo rettore dell’Università di Sassari: quali progetti per l’ateneo, la ricerca e i giovani che lasciano l’isola? Infine la filosofa Michela Marzano presenta “La sofferenza che non parla”, un libro sul disagio degli adolescenti e sulla responsabilità degli adulti di ascoltarli.

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