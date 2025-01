“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In primo piano i fatti che segnano l’inizio del 2025: il caso della decadenza della presidente Todde, l’emergenza lavoro nel Sulcis con le vertenze Portovesme srl e Sider Alloys, la vittoria della Regione nel ricorso in Cassazione per la gestione dell’idroelettrico. Temi affrontati con Giuseppe Meloni de L’Unione Sarda; i sindaci di Iglesias e Portoscuso, Mauro Usai e Salvatore Atzori; il sindaco di Gavoi Salvatore Lai. In collegamento l’economista Andrea Monticini dell’Università Cattolica di Milano. Con Mauro Pili, caporedattore del primo quotidiano della Sardegna, il punto sull’assalto eolico, dopo l’approvazione di progetti e ricadenti nelle aree non idonee secondo la legge regionale.