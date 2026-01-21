Oggi alle 21 “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. Dopo l’allerta rossa il punto col direttore della Protezione Civile Mauro Merella. Da Nuoro il geologo Francesco Murgia, sul caso Maccheronis: l’acqua che finisce a mare. Il sociologo Marco Pitzalis, dell’Università di Cagliari, analizza il confronto sui social tra 2016 e 2026: un passato più solido del presente? Due anni fa ci lasciava Gigi Riva. Con Dionisio Mascia il ricordo di quel modello di coerenza, che parla al calcio e alla società. Con Claudio Velardi, direttore del Riformista, la stagnazione dell’Occidente. La rivista Foreign Affairs, parla di ‘’italianizzazione’’ del mondo. Aeroporti, futuro privato? Con Luciano Ticca, ex presidente di Sogaer: aprì il nuovo scalo di Elmas.
22 gennaio 2026 alle 00:27
“Radar” sull’attualità
