VaiOnline
Telecomando
22 gennaio 2026 alle 00:27

“Radar” sull’attualità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi alle 21 “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. Dopo l’allerta rossa il punto col direttore della Protezione Civile Mauro Merella. Da Nuoro il geologo Francesco Murgia, sul caso Maccheronis: l’acqua che finisce a mare. Il sociologo Marco Pitzalis, dell’Università di Cagliari, analizza il confronto sui social tra 2016 e 2026: un passato più solido del presente? Due anni fa ci lasciava Gigi Riva. Con Dionisio Mascia il ricordo di quel modello di coerenza, che parla al calcio e alla società. Con Claudio Velardi, direttore del Riformista, la stagnazione dell’Occidente. La rivista Foreign Affairs, parla di ‘’italianizzazione’’ del mondo. Aeroporti, futuro privato? Con Luciano Ticca, ex presidente di Sogaer: aprì il nuovo scalo di Elmas.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 