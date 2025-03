“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In questa puntata: lavoro, un referendum con cinque sì. Con Maurizio Landini segretario generale Cgil. La riforma della Giustizia, le voci del pro e contro. Con Andrea Vacca presidente Giunta ANM Sardegna e Franco Villa, presidente Camera Penale di Cagliari. Usa-Russia, cyber distensione e rischi europei. Con Francesco Paolo Micozzi esperto di diritto penale dell’Informatica. 8 marzo, tra diritti e patriarcato. Con Michela Marzano, scrittrice e filosofa. Europa in armi, cercasi identità. Con Marco Tarquinio, eurodeputato Pd, ex direttore di Avvenire. Abbiamo la luna, da vent’anni. Con Ugo Bressanello fondatore di Domus de Luna.