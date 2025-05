“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. La puntata è dedicata all’elezione del nuovo Papa. La Congregazione Generale dei Cardinali (179, di cui 132 elettori) ha ‘’elaborato’’ il profilo del candidato ideale. Per il direttore della sala Stampa del Vaticano, Matteo Bruni: «Una figura che deve essere presente, vicina, capace di fare da ponte e da guida. Un pastore vicino alla vita concreta delle persone». E il futuro della Chiesa? «Missionaria, che non si deve ripiegare su sé stessa». In studio don Ettore Cannavera, fondatore della Comunità La Collina di Serdiana; don Emanuele Meconcelli, direttore del College Universitario Sant’Efisio; Salvatore Cubeddu, sociologo e saggista, editorialista de L’Unione Sarda.