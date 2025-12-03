VaiOnline
Telecomando
04 dicembre 2025 alle 00:24

“Radar” sull’attualità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano, con la regia di Beppe Passavanti. I temi della puntata. La Sardegna e la futura Pac, la politica agricola comune. Con Fabio Pisu, allevatore di Armungia. Chimica verde a Porto Torres, l’Eni ci crede ancora? Con Sergio Salis, coordinatore del tavolo per il Nord Ovest. La Sardegna isola carcere: un detenuto ogni 670 abitanti. Con Irene Testa, garante regionale dei detenuti. A Cagliari la conferenza euro mediterranea per la pace, promossa dall’Arci. Con il presidente regionale Aldo Dessì. L’educazione sessuo-affettiva a scuola, tra sì e no. Con Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista. Noi e gli adolescenti. Che cosa abbiamo capito? Con Matteo Porru, scrittore e pilota, 24 anni.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 