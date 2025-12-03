“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano, con la regia di Beppe Passavanti. I temi della puntata. La Sardegna e la futura Pac, la politica agricola comune. Con Fabio Pisu, allevatore di Armungia. Chimica verde a Porto Torres, l’Eni ci crede ancora? Con Sergio Salis, coordinatore del tavolo per il Nord Ovest. La Sardegna isola carcere: un detenuto ogni 670 abitanti. Con Irene Testa, garante regionale dei detenuti. A Cagliari la conferenza euro mediterranea per la pace, promossa dall’Arci. Con il presidente regionale Aldo Dessì. L’educazione sessuo-affettiva a scuola, tra sì e no. Con Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista. Noi e gli adolescenti. Che cosa abbiamo capito? Con Matteo Porru, scrittore e pilota, 24 anni.