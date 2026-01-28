Alle 21 su Videolina c’è “Radar”, a cura di Nicola Scano (foto) con la regia di Beppe Passavanti. In primo piano il ciclone Harry e gli eventi climatici estremi con Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr. Il 29 gennaio 2022 la rielezione di Sergio Mattarella: con Gianmario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale, il significato di quella scelta. La proposta della Cisl per il futuro degli aeroporti, con il segretario regionale Pier Luigi Ledda. La giornata della memoria e la speranza dell’Europa con Alberto Bocchetta, presidente dell’Anppia Sardegna. Il decreto Abodi: i cavalieri col caschetto con Carlo Cuccu, presidente della Fondazione Sartiglia. Le canzoni di Sanremo: c’è davvero l’aria degli anni 80? Con Angelica D’Errico, giornalista.
Telecomando
29 gennaio 2026 alle 00:41
“Radar” sull’attualità
