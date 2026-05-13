“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. I temi e gli ospiti della puntata. La tassa aeroportuale, un taglio necessario? Con Paolo Manca presidente di Federalberghi Sardegna. L’Hantavirus e i nuovi rischi sanitari internazionali. Con il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore Ospedale Galeazzi di Milano. Il caso Garlasco e gli interrogativi sul rapporto giustizia-informazione. Con Leonardo Filippi, avvocato cassazionista e ordinario di Diritto processuale penale. Il vertice Trump-Xi Jinping e i nuovi equilibri globali. Dov’è l’Europa? Con Christian Rossi, docente di Relazioni Internazionali all’Università di Cagliari. 17 maggio, la Giornata mondiale contro l’omofobia. Con Carlo Cotza, portavoce dell’associazione ARC.