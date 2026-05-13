VaiOnline
Telecomando
14 maggio 2026 alle 00:06

“Radar” sull’attualità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. I temi e gli ospiti della puntata. La tassa aeroportuale, un taglio necessario? Con Paolo Manca presidente di Federalberghi Sardegna. L’Hantavirus e i nuovi rischi sanitari internazionali. Con il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore Ospedale Galeazzi di Milano. Il caso Garlasco e gli interrogativi sul rapporto giustizia-informazione. Con Leonardo Filippi, avvocato cassazionista e ordinario di Diritto processuale penale. Il vertice Trump-Xi Jinping e i nuovi equilibri globali. Dov’è l’Europa? Con Christian Rossi, docente di Relazioni Internazionali all’Università di Cagliari. 17 maggio, la Giornata mondiale contro l’omofobia. Con Carlo Cotza, portavoce dell’associazione ARC.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 