Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. I temi e gli ospiti della puntata. La tassa aeroportuale, un taglio necessario? Con Paolo Manca presidente di Federalberghi Sardegna. L’Hantavirus e i nuovi rischi sanitari internazionali. Con il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore Ospedale Galeazzi di Milano. Il caso Garlasco e gli interrogativi sul rapporto giustizia-informazione. Con Leonardo Filippi, avvocato cassazionista e ordinario di Diritto processuale penale. Il vertice Trump-Xi Jinping e i nuovi equilibri globali. Dov’è l’Europa? Con Christian Rossi, docente di Relazioni Internazionali all’Università di Cagliari. 17 maggio, la Giornata mondiale contro l’omofobia. Con Carlo Cotza, portavoce dell’associazione ARC.
Telecomando
14 maggio 2026 alle 00:06
“Radar” sull’attualità
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