“Radar” sull’attualità 

Alle 21 ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Andrea Fenu. I temi di questa puntata. Storia di un sequestro, dall’Etiopia alla Sardegna. Con Dino Marteddu, ex ostaggio nell’86 del partito rivoluzionario etiopico, e Massimo Alberizzi, ex inviato del Corriere della Sera e oggi direttore di Africa Express. Una ricetta per la Sanità, medico cercasi. Con Franco Meloni, ex direttore sanitario degli ospedali Brotzu di Cagliari e Mater Olbia. Statuto, Autonomia, Identità. E il sardismo? Con Salvatore Cubeddu, sociologo e scrittore. Le condizioni della pace, oltre Trump e Putin. Con Domenico Quirico, giornalista e inviato di guerra de La Stampa. Aree idonee, il governo vincola la transizione. Con Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano.