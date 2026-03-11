VaiOnline
Videolina
12 marzo 2026 alle 00:32

“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”. Con Andrea Sechi il confronto sul referendum Giustizia. Per il SÌ Francesco Mele, Unione Camere Penali di Cagliari; per il NO Fabio Pili del Comitato “Giusto dire NO”. Con Nicola Scano (nella foto), dalle 21.30, l’Occidente e la guerra in Iran: con Patrizia Manduchi, docente di Storia e istituzioni del Medio Oriente all’Università di Cagliari. Con Stefano Lavra, presidente dell’Isre, l’impatto delle rinnovabili sull’identità dei territori. I passi della legge Pratobello: con Antonio Solinas, presidente Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale. Con Roberto Concas, storico dell’arte, «Santissima Trinità e divina proporzione»: il suo studio sul numero aureo che lega matematica, arte e pensiero religioso. Regia di Massimo Piras.

