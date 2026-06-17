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18 giugno 2026 alle 00:36

“Radar” sull’attualità 

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Alle 21 su Videolina “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. Tempio verso il ballottaggio: a confronto i due candidati sindaco, Giannetto Addis e Gianna Masu. Con Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, il punto sul futuro: tra crisi industriale ed energie rinnovabili dopo il via libera all’eolico offshore da 42 turbine. Con la filosofa e scrittrice Michela Marzano una riflessione sui giovani, nel giorno della maturità Marco Espa, presidente di ABC Italia, e Francesca Palmas, responsabile dell’Ufficio Studi, parleranno del progetto di vita per i disabili e dell'esperienza sarda presentata alle Nazioni Unite. Con Fabrizio Rodin il bilancio di un anno alla guida del CTM: tra nuovi servizi e mobilità sostenibile.

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