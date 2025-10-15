VaiOnline
Telecomando
16 ottobre 2025 alle 00:09

“Radar” sull’attualità 

Alle 21 ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano con la regia di Andrea Fenu. I temi di oggi. Il caso Todde, la Consulta boccia la decadenza. Con Giovanni Coinu professore di Diritto Costituzionale Università di Cagliari. Morire d’uranio, allo Stato l’onere della prova. Con Gian Piero Scanu, ex presidente della Commissione sull’uranio impoverito. Europa e Armamenti, la spallata della finanza. Con Chiara Bonaiuti, dell’Osservatorio sul commercio delle armi. Schiaffo all’Unesco, pannelli a Putifigari. Con Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura contro la speculazione energetica. L’Italia dei patronati, voci del Paese reale. Con Paolo Ricotti, presidente del patronato Acli. Sardegna d’autunno, sfida vinta. Con Franco Cuccureddu, assessore Regionale del Turismo.

