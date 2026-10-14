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15 ottobre 2026 alle 00:39

“Radar” sull’attualità 

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Il prezzo del latte ovino e il futuro degli allevamenti al centro di “Radar”, alle 21 su Videolina, a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. Dal tavolo di Oristano emerge un percorso per la filiera che affianca i 25 milioni della Regione contro i rincari agli interventi per sostenere il valore del Pecorino romano. Con quali tempi e quali ricadute sul reddito dei pastori? Ne parlano Francesco Agus, assessore regionale dell’Agricoltura; Fabio Pisu, rappresentante dei pastori senza bandiere; Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano. Focus su PR Service, la società della filiera che punta al ritiro di tremila tonnellate di formaggio e alla programmazione produttiva. Obiettivo: stabilità del mercato e remunerazione del lavoro.

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