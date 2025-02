“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina nuovo appuntamento con “Radar”, a cura di Nicola Scano (nella foto) e Beppe Passavanti. In questa puntata: il ricorso alla Consulta sulla decadenza di Alessandra Todde, con il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini. L’assalto delle rinnovabili, la parola ai magistrati. Maria Antonietta Mongiu, archeologa, presidente del Comitato scientifico per l’Insularità e Gianvalerio Sanna, ex assessore regionale dell’Urbanistica, illustreranno l’esposto del Comitato alle Procure sarde. Europa-Usa, quale pace in Ucraina? Con Ugo Poletti, direttore e fondatore di Odessa Journal, la città patrimonio Unesco devastata dagli attacchi russi. “La Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale’” il libro di Alessandro Aresu su innovazione ed equilibri mondiali.