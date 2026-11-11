Quale futuro può costruire la Sardegna? A “Radar”, a cura di Nicola Scano, con la regia di Stefano Perra, quattro voci dell’economia e del lavoro si confrontano sulle scelte che attendono l’isola. Il caro energia pesa sulle imprese, mentre in molti settori si fatica a trovare personale specializzato. Il turismo cerca di allungare la stagione e i trasporti restano decisivi per chi vive, lavora e investe in Sardegna. Quali priorità allora condividono industria, agricoltura, sindacato e imprese turistiche? In studio Alberto Cellino, presidente di Confindustria Sardegna, Maria Francesca Serra, leader nazionale delle donne di Coldiretti, Simona Fanzecco, segretaria generale della Cgil Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Alle 21 su Videolina.