30 ottobre 2025 alle 00:13

“Radar” sull’attualità 

Oggi Nicola Scano conduce “Radar” alle 21.30, al termine del dopo partita Cagliari Sassuolo. I temi e gli ospiti della puntata: dermatite e capi sani, il Consiglio di Stato boccia gli abbattimenti. Con l’avvocato Raffaele Soddu, che ha curato il ricorso di un’allevatrice. Vertenza entrate, la Sardegna ancora non riscuote. Con Franciscu Sedda presidente di “A Innantis!”. Nuove servitù: energia d’assalto e sviluppo mancato. Con Salvatore Cubeddu, sociologo e scrittore. Centenari ogliastrini, Osini verso la blue zone. Con il sindaco Alfredo Cannas. Adolescenti, il bisogno di non essere trasparenti. Con Michela Marzano, scrittrice e professore di filosofia morale. “La Voce Sarda’”: il viaggio di Videolina tra personaggi e storia recente dell’Isola. Con Ambra Pintore.

