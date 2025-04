“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti di questa puntata: assalto delle rinnovabili e danni irreversibili, il piano paesaggistico contro gli speculatori. Con Gianvalerio Sanna, ex assessore regionale all’Urbanistica e Giovanni Barroccu, ex professore di Geologia Applicata all’Università di Cagliari. Turisti senza dazi, la Sardegna e i primi arrivi di Pasqua. Con Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo. Effetto Trump, il tramonto del sovranismo? L’Italia al bivio tra Europa e Usa. Con Gianluca Scroccu, professore di Storia Contemporanea all’Università di Cagliari. Trasporto urbano, la sfida dell’innovazione per la qualità della vita. Con Fabrizio Rodin, presidente del CTM.