“Radar” sull’attualità 

Alle 21 ritorna “Radar”, il settimanale a cura di Nicola Scano con la regia di Andrea Fenu. I temi e gli ospiti di oggi: PD e campo largo, nuovo segretario e vecchie alleanze? Con Piero Comandini, presidente del Consiglio Regionale e segretario uscente del PD sardo. Metano e rinnovabili, le trappole della transizione. Con Pierluigi Loi, segretario della UilTec. Ucraina, per l’Europa la frontiera della rinascita. Con Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Scuola, cellulari vietati. Con Peppino Tilocca, dirigente del liceo De Castro di Oristano. Intelligenza artificiale, come ti cambio la cucina. Con Dario d’Elia, giornalista di Repubblica e Wired. Musica e radio, effetto anni 80. Solo nostalgia? Con John Vignola giornalista e critico musicale.