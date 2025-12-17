VaiOnline
18 dicembre 2025 alle 00:28

“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. In questa puntata: le piogge di dicembre e il conto dell’acqua, con Ambrogio Guiso, presidente del consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Stop alle aree idonee: l’avanzata delle rinnovabili. Con Nicolò Migheli, sociologo e scrittore, e Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo. Una holding per tre aeroporti. Con Antonio Moro, ex assessore regionale dei Trasporti. Ucraina, Natale nel cuore ferito di Odessa. Con Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Intelligenza artificiale. L’inserto-intervista de L’Unione Sarda. Con il condirettore Lorenzo Paolini. Pecorino Romano, l’export malgrado Trump. Con Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di Tutela.

