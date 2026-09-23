“Radar” sull’attualità 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano, con la regia di Beppe Passavanti. Con Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, il punto sull’agenda politica e il ricordo di Pietrino Soddu, un protagonista della stagione autonomistica. Lo storico Gianluca Scroccu analizza le tensioni internazionali e l’avanzata delle destre radicali. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, affronta potere e responsabilità nell’era dell’intelligenza artificiale. Sergio Pellegrino, direttore scientifico della Formazione del Gruppo 24 Ore, presenta il nuovo Programma US per gli le imprese sarde. Con Umberto Oppus, sindaco di Mandas, il futuro dei piccoli Comuni: le scelte sull’energia, le proposte contro lo spopolamento.