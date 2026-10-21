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22 ottobre 2026 alle 00:21

“Radar” sull’attualità 

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Stasera alle 21 su Videolina torna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti della puntata. Con Umberto Borlotti, ex direttore di Sogeaal, si parlerà di aeroporti, e dei voli tagliati in inverno. Marco Pitzalis, sociologo dell’Università di Cagliari, analizzerà l’ondata della protesta giovanile. Con Marco Meloni, senatore del Pd, la festa dell’Unità sulle “Intelligenze”, guardando a elezioni e primarie. Marco Pallavicini, componente della giunta esecutiva INFN, farà il punto su Einstein Telescope, la doppia elle sarda e le scelte attese nel 2027. Poi, Manuel Floris, responsabile del Planetario de L’Unione Sarda, e Albino Carbognani, ricercatore INAF, affronteranno l’inquinamento luminoso: che cosa perdiamo quando la notte scompare?

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