“Radar” su Videolina 

Su Videolina alle 21 una nuova puntata di “Radar” a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti della puntata: l’odissea di Ilaria Salis, un ‘’caso’’ per l’Europa. Il 28 marzo sarà presentata la richiesta dei domiciliari. In studio il padre Roberto, e Pietro Pani, del comitato ‘’Da Cagliari per Ilaria Salis’’; le bombe dei professionisti. L’attacco ai sindaci sardi. Con i sindaci di Ottana e Oniferi, Franco Saba e Davide Muledda; Ccara Pasqua, la stagione può attendere. Con Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna; la Regione e la legge 1. La riforma degli assessorati che nessuna Giunta ha portato avanti. Con Gianmario Demuro, docente di Diritto Costituzionale all’università di Cagliari ed ex assessore della Giunta Pigliaru.