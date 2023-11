“Radar” puntato 

Alle 21 appuntamento su Videolina con “Radar’’ a cura di Nicola Scano (foto) .

Si parte con il comico Alessandro Pili. Poi Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai e per il quale è in corso il processo di revisione. In studio anche l’avvocato Mauro Trogu. Sindaco di Cagliari o presidente della Regione? Tra cantieri ed elezioni, a tu per tu con Paolo Truzzu. Sole e vento, l’assalto delle rinnovabili. Con il decreto energia l’Isola rischia il commissariamento? Con Luigi Pisci, coordinatore dei comitati sardi contro la speculazione energetica, e Emanuele Lilliu presidente della Fondazione Barumini. Le antenne per i cellulari saranno più potenti. Il governo ritocca i limiti elettromagnetici. C’è un rischio per la salute? Con Roberto Moccaldi, medico del Cnr.