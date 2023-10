“Radar” puntato 

Alle 21, su Videolina, ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano (foto) . I temi e gli ospiti della puntata: il caso di Beniamino Zuncheddu. In corte d’appello Roma, al processo di revisione, saranno riascoltati i testi chiave e si deciderà sulla sospensione della pena. Con l’avvocato Mauro Trogu, difensore di Zuncheddu. Turismo, non solo bilanci: con il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca. Nei comuni dell’Isola non ci sono giovani con Fulvia Murru, segretaria regionale della Uil funzione pubblica. Il caro energia e il passaggio al mercato libero: guida alle scelte con Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum. I “Centenari superstar’’: non solo il titolo di un nuovo programma di Videolina con la giornalista Paola Pilia e Raffaele Sestu, una vita da medico nella blue zone ogliastrina.