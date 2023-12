“Radar” puntati 

Su Videolina alle 21 una nuova puntata di “Radar” a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti della puntata: la sanità da salvare. La protesta di medici e infermieri. Con Luigi Mascia presidente di Cimo Fesmed Sardegna; una società di sonnanbuli. L’Italia e il rapporto Censis. Con Massimo Valerii, direttore generale dell’Istituto; non sparate sulla scuola. Il libro di Gianna Fregonara, giornalista, che affronta pregi e difetti dell’istruzione italiana; salviamo il ceto medio, una raccolta di firme per chi paga le tasse. Con Teresa Lavanga direttore della Confederazione dei Dirigenti; Cop 28, la transizione nucleare. Le scorie in Sardegna? Con Alfonso Damiano, professore di Ingegneria all’Università di Cagliari.