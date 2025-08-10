Radar in tilt: all’aeroporto di Elmas caos e voli in ritardo  

Il radar della base di Decimomannu va in tilt e si accumulano i ritardi all’aeroporto di Elmas. Quella appena trascorsa è stata una difficile domenica pomeriggio d’agosto – in piena stagione turistica – per i collegamenti aerei del principale scalo della Sardegna. Nessuna comunicazione ufficiale all’esterno, ma un Notam (Notice To Air Men) diffuso tra gli addetti ai lavori: l’avviso diramato poco dopo le 18 parlava di un malfunzionamento dell’impianto militare dal quale dipende anche il traffico aereo civile di tutto il sud Sardegna. Ed è iniziata la catena di slittamenti.

Per avere la dimensione del problema bastava guardare il tabellone di partenze e arrivi della Sogaer, la società di gestione del Mario Mameli che si trova a fare i conti con disservizi sui quali non può intervenire, almeno finché non sarà dotata di un radar di sua proprietà. I passeggeri del volo Aeroitalia da Linate erano già a bordo quando il pilota ha comunicato lo slittamento del decollo. L’arrivo a Cagliari era previsto per le 18,45 ma poco prima dell’orario fissato per l’atterraggio le ruote erano ancora sulla pista milanese. Ad accrescere i disagi anche la mancanza dell'aria condizionata durante il periodo di attesa: la cabina, piena in ogni ordine di posti, si è trasformata in un forno. Cinquanta i minuti di ritardo accumulati dal volo Neos da Bergamo, più di mezz’ora per il Ryanair da Torino e da Goteborg, ha superato l’ora il Transavia da Parigi Orly. Stesso ordine di grandezza per l’Aeroitalia da Fiumicino. Mentre le due ore di slittamento sono state sfiorate sui collegamenti Ryanair da Pisa e da Vienna.

Stesso andazzo sul fronte delle partenze. Anche perché gli stessi aeromobili vengono usati su diverse tratte: se non vengono rispettati gli orari su una rotta i minuti di attesa si accumulano su quelle successive. Ed ecco che il primo collegamento a far segnare un più 30 minuti è stato lo Sky Alps per Bolzano. Il Klm per Amsterdam risultava “chiuso” fin dalle 17 ma dopo le 19 il decollo non era ancora stato schedulato. E i ritardi, ben oltre l’ora, si sono registrati sui collegamenti con Milano, Parigi Orly, Catania, Pisa, Vienna, Roma e Goteborg.

Forti rallentamenti ma nessuna paralisi, comunque: anche in assenza del radar i piloti possono gestire tutte le operazioni. Ma decolli e atterraggi devono essere contingentati e ridotti nella frequenza. Come era successo nel 2022: stesso malfunzionamento a Decimomannu e caos per sardi e turisti. Allora i problema era stato risolto dopo molte ore di rabbia e passione.

