“Radar” grande tennis 

“Binaghi, il Re Mida del Tennis” è il titolo della nuova puntata di “Radar”, in onda questa sera alle 21 su Videolina. Con Andrea Sechi ci saranno in studio Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e padel, ed Enrico Pilia, caporedattore dello Sport de L’Unione Sarda. Al centro dello speciale, la figura dell’ingegnere cagliaritano e tutti i suoi successi alla guida del tennis italiano, ventiquattro anni alla guida di uno sport che ha centrato qualsiasi successo possibile: le due Coppe Davis con la squadra maschile, la Fed Cup e la Billie Jean King Cup con le ragazze, il numero uno del mondo Sinner – prima volta per un italiano – e, ultimo traguardo del nostro tennis, i due finalisti italiani agli Internazionali di Roma.