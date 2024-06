Nello speciale di Massimo Giletti “Ustica: una breccia nel muro”, in onda domani su Rai Tre, l’ex addetto militare dell’ambasciata di Francia dice che i suoi superiori militari gli ordinarono, di fatto, di non consegnare agli italiani il rapporto dei radar della base aerea in Corsica, a Solenzara, affermando che erano chiusi.