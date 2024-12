“Radar” di attualità 

Alle 21 su Videolina l’ultima puntata di “Radar” per il 2024, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. Che anno è stato? Che scenari si prospettano per l’Isola, nel quadro internazionale? Gli ospiti di stasera: Alessandro Politi, analista strategico, direttore di Nato Foundation College; Mariano Bella, direttore del centro studi di Confcommercio; Giorgio Zanchini, giornalista- saggista; Don Antonio Mura, parroco di Portoscuso, responsabile della pastorale del lavoro del Sulcis. Insomma il lavoro, l’economia, la società e i riflessi in Sardegna, nell’Italia che non cresce ma che accelera sulla transizione energetica. Con Mauro Pili caporedattore de L’Unione Sarda il progetto per un grande gassificatore alla porte di Cagliari.