“Radar” di attualità 

Alle 21 ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In questa puntata: nuraghi e intelligenza artificiale. Con Pierpaolo Vargiu, presidente dell’Associazione Sardegna verso l’Unesco e Lucio Pascarelli, ex dirigente Onu esperto di AI. Le altre aree idonee: sono 11 nell’Isola per il deposito nazionale delle scorie radioattive. Con Mauro Pili de L’Unione Sarda. I più forti del mondo, un modello di successo. Con Angelo Binaghi presidente di Federtennis e Padel. Emilio Lussu, il processo. Il film di Gianluca Medas interpretato da Enrico Lo Verso. Regali e Black Friday, con il presidente di Confesercenti Roberto Bolognese. Il fondo sviluppo e coesione: che cosa arriva con l’intesa firmata in Regione dalla premier Giorgia Meloni