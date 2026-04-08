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09 aprile 2026 alle 00:11

“Radar” con Scano 

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Alle 21, oggi, su Videolina, ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano con la regia di Stefano Perra. I temi e gli ospiti della puntata. La “verità incompleta’’ sulla tragedia del Moby Prince, del 10 aprile 1991. Con Luchino Chessa, figlio del comandante della nave. La forza artistica e civile di Maria Lai, raccontata nel podcast di Paola Pilia ‘’Il nastro celeste’’. Il silenzio sulla crisi del Sulcis e l’appello di Pasqua di don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del Lavoro della diocesi di Iglesias. La missione Artemis della NASA: la luna tra ricerca e scenari geopolitici con l’astrofisico Manuel Floris. Una legge per la gentilezza come indicatore di benessere: in Senato arriva il ‘’Kindness Act’’, con Natalia Re, presidente del Movimento italiano per la Gentilezza.

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