“Radar” con Scano 

Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti.

I temi e gli ospiti della puntata. Economia, società e informazione alla vigilia delle elezioni con Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore. Assalto eolico, gli speculatori puntano sulla Gallura con i sindaci di Calangianus, Fabio Albieri, e di Telti, Vittorio Pinducciu. In studio Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di Intervento Giuridico. Sanità e zone interne. Il caso Baradili, il paese più piccolo della Sardegna con la sindaca Maria Anna Camedda. L’odissea di Ilaria Salis: in carcere a Budapest, rischia una condanna a 16 anni. In collegamento il padre Roberto.

