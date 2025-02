“Radar” con Scano 

Oggi su Videolina (alle 21) va in onda “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. L’acqua in primo piano, gestione e nuove infrastrutture. Con il presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, e il sindaco di Mamoiada Luciano Barone. La diga di Busachi, tre metri e mezzo per 90 milioni di metri cubi. Con il direttore di Enas Giuliano Patteri intervistato da Marco Lai. Olai-Govossai, il collegamento abbandonato. Con Mauro Pili de L’Unione Sarda. Tra siccità e bombe d’acqua. Con il meteorologo Alessandro Gallo. Aeroporti, la scommessa sarda. Con il presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda. Il rebus del caso Todde, con Giuseppe Meloni e Alessandra Carta de L’Unione Sarda. In apertura il ricordo dell’Aga Khan.