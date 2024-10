“Radar” con Scano 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti. Nella puntata: transizione energetica e cambiamento sociale, con Natalia Magnani docente di sociologia dell’ambiente e del territorio, Università di Trento. Energia, paesaggio e futuro: l’equilibrio costituzionale. Con il costituzionalista Gianmario Demuro. Assalto per decreto, il governo accelera su eolico e pannelli. Con Mauro Pili caporedattore dell’Unione Sarda. Sementusa, il sistema per la gestione degli allevamenti ovini e caprini. Con Bastianino Mossa, veterinario, presidente della Fasi, la federazione delle associazioni sarde in Italia. Tepilora, il parco compie 10 anni. La rinascita dopo i disastri del ciclone Cleopatra. Con Giuseppe Ciccolini sindaco di Bitti