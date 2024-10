“Radar” con Scano 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti. I temi di oggi. Assalto eolico, la Sardegna come il Brasile? Con Gianni Fresu docente di filosofia politica all’Università di Cagliari. Pale sul Montiferru, choc sul paesaggio. Con sindaci di Scano Montiferro, Antonio Flore, e di Sindia, Franco Scanu. Idroelettrico per l’agricoltura, la proposta di Coldiretti. Col direttore Luca Saba. Pratobello 24, la sfida tecnologica. Con Mauro Pili caporedattore dell’Unione Sarda. Cagliari, storia del verde e di via Roma. Con Gianluigi Bacchetta, professore di Botanica all’Università di Cagliari e Marco Cadinu professore di storia dell’Architettura. A scuola, contro il bullismo. Il progetto di Gino Melis, avvocato e campione di karate.