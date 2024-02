Su Videolina alle 21 questa sera va in onda l’appuntamento con “Radar Speciale Elezioni”. In studio con Nicola Scano (foto) , per la regia di Beppe Passavanti, i rappresentanti degli schieramenti che si presentano alle prossime consultazioni regionali del 25 febbraio.

Sino al 23 febbraio Videolina darà voce ai candidati e alle candidate in due puntate la settimana, il giovedì e venerdì, fino al confronto finale con i quattro candidati alla Presidenza della Regione.

