“Radar’’ con Scano  

Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar’’, a cura di Nicola Scano (nella foto) e Beppe Passavanti. Si parte con gli appunti con Flavio Soriga.

I temi e gli ospiti della puntata: si parte con le Primarie del Pd e i due candidati alla segreteria regionale Piero Comandini e Giuseppe Meloni. Vita e persecuzione di Giovanni Falcone, l’ultimo libro di Claudio Martelli. Novel food, il grillo nel piatto: con i coniugi Luigi Ruggeri e Giovanna Cadoni leader nazionali dell’allevamento di insetti. Sanremo, la musica non è una gara con Piero Marras. Autonomia differenziata, chi resta indietro: con Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del forum del terzo settore. Anziani in coabitazione, non casa di riposo: con Sabrina Chisu. Il coraggio di essere: Edoardo Zedda, giovane transgender.