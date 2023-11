“Radar” con Scano  

Alle 21 ritorna “Radar” su Videolina, a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti.

I temi e gli ospiti della puntata. La morte di Giulia Cecchettin: con Angela Quaquero, specializzata in psicoterapia di coppia. I miliardi del Pnrr per 50 “Case di Comunità in Sardegna” con Antonello Caria, direttore di Iares-Acli e don Virginio Colmegna, presidente di Prima la comunità. Sulla strada per il clima con Ivano Peddis di Ultima Generazione e Matteo Pisu, rappresentante degli studenti all’Università di Cagliari. Caro bollette, le multe dell’Antitrust e il rimborso possibile con Giorgio Vargiu presidente di Adiconsum Sardegna. In tv un nuovo codice per i minori, la proposta sarda all’esame del governo con Sergio Nuvoli presidente del Corecom Sardegna.