“Radar” con Scano 

Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi della puntata: dazio d’aprile, lo scherzo di Trump, con Gianni Maoddi, presidente del Consorzio pecorino romano e Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna. Ventotene, parole che fanno la storia, con Marco Pignotti, docente di storia contemporanea all’Università di Cagliari e Mario Leone, direttore dell’Istituto Spinelli. Russia-Ucraina, vincerà l’economia? Con Arduino Paniccia, analista di strategia militare e geopolitica. Lo Stato per i Comuni, i conti non tornano, con Emiliano Deiana, ex presidente Anci. Da Banari verso il mondo: a Baku i frutti del pittore-scultore Giuseppe Carta. Contributi di Massimiliano Rais, Gianfranco Locci e Marco Lai.